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На Житомирщині багатодітна мати позбулась двох новонароджених дітей, сховавши їх тіла у сараї

На Житомирщині багатодітна мати штучно викликала пологи на шостому місяці вагітності, після чого позбулась новонароджених двійнят та сховала їх тіла у сараї, про це повідомили у прокуратурі області, передає "Замкова гора".

Про злочин поліції повідомила односельчанка, яка розповіла, що в жінки, яка тривалий час була вагітною, ознаки вагітності зникли, однак новонароджених ніхто не бачив.

Під час перевірки інформації попередньо встановлено, що 31-річна жінка на шостому місяці вагітності вирішила позбутися дітей. З метою скоєння злочину у лютому цього року самостійно прийняла медичний препарат, викликавши штучні пологи, а новонароджених двійнят приховала у підсобному приміщенні свого домогосподарства.

Також встановлено, що жінку ще раніше позбавлено батьківських прав стосовно сімох дітей.

Новоград-Волинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вбивства матір’ю своїх новонароджених дітей (ст.117 КК України).
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