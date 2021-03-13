Двоє загиблих та двоє травмованих: під Житомиром зіштовхнулись два легковики

Під Житомиром внаслідок ДТП загнинули двоє людей, ще двох із травмами шпиталізували до лікарні, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Аварія сталась вчора ввечері поблизу с. Оліївки Житомирського району. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Skoda Oktavia», 32-річний житель с. Піщанки Житомирського району, рухаючись убік обласного центру, не впорався з кермуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталось лобове зіткнення із автомобілем «Mersedes Vito» під керуванням 23-річного коростенця.
Унаслідок вказаної ДТП водій «Skoda» і його 43-річна пасажирка, жителька с.Піщанки, отримали травми, що виявились несумісними з життям. Ще один пасажир «Skoda», хлопчик 12 років, та 24-річна пасажирка «Mersedes», жителька м. Коростеня, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були ушпиталені до лікарень.
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