На Житомирщині засуджений організував схему постачання наркотиків до колонії, його спільників затримали "на гарячому"

На Житомирщині засуджений налагодив схему постачання наркотиків до виправної колонії, його спільників затримали "на гарячому" під час перекидання через паркан установи чергової партії, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора".
Організатором злочинної схеми виявився 36-річний засуджений, який відбуває там термін покарання.
У ході досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної групи входили як засуджені, так і жителі різних районів області. Останні, за вказівкою організатора, закуповували наркотичні засоби та психотропні речовини, а потім перекидали їх через паркан на територію колонії. Засуджені члени угруповання реалізовували «товар» усередині установи.
Усі дії учасників злочинної групи відбувалися під контролем її організатора.
Уночі 12 березня правоохоронці затримали двох членів угруповання, 1992 та 1968 р.н., під час чергової спроби перекиду партії наркотиків на територію виправної установи.
Наразі проводяться невідкладні слідчі розшукові дії, спрямовані на документування протиправної діяльності підозрюваних та встановлення усіх причетних осіб. Тривають санкціоновані обшуки за місцями утримання засуджених у виправній колонії.
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