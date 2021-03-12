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"Червона зона" - на Житомирщині скасували автобусні рейси між населеними пунктами області

На Житомирщині відсьогодні скасували рух внутрішньообласних автобусних рейсів, про це повідомляє кореспондент "Замкової гори".

Нині на житомирському автовокзал прибувають лише транзитні автобуси, автобусів, які виконують внутрішньообласні рейси немає. На електронному табло автовокзалу всі вони скасовані.

"Скасовані рейси з сьогоднішнього дня, це внутрішньообласні та міжміські рейси, транзитні автобуси міжміського сполучення, які проїжджають повз - вони прибувають", - розповів начальник житомирського автовокзалу Федір Дорощук.
"Червона зона" - на Житомирщині скасували автобусні рейси між населеними пунктами області


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