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На Житомирщині зловмисник напав та пограбував школярку

У Коростені чоловік напав та вирвав із рук 11-річної школярки мобільний телефон, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Подія сталась вчора вдень. На вулиці до групи дівчат підійшов незнайомець та попросив телефон, аби подзвонити. 11-річна дитина чоловіку відмовила після чого він вихопив із її рук телефон та почав тікати.

Утім друзі дитини не розгубилися та зателефонували до поліції. Діти описали правоохоронцям зовнішній вигляд чоловіка та вказали напрям, в якому той пішов.

Вже за годину чоловіка, схожого на причетного до пограбування, затримали оперативники карного розшуку поблизу місцевого ломбарду. У нього був телефон, що належав дитині. Відтак чоловіка, 33-річного місцевого жителя, доставили до райуправління поліції.

Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України, триває з’ясування всіх обставин події. Фігурант вже був раніше засуджений за низку майнових злочинів, у тому числі й грабіж.

Відповідно до чинного законодавства причетному до пограбування може загрожувати
позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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