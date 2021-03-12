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Черговий антирекорд: на Житомирщині 1310 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

Протягом минулої доби на Житомирщині зафіксовано 1310 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померло шестеро людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 12.03.2021 (за минулу добу – 11 березня) зареєстровано 1310 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 57521 випадок захворювання, 46012 людей одужали, 924 особи померли.
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