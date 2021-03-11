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На Житомирщині чоловік до смерті побив жінку за безлад у квартирі

У с. Високе Черняхівського району чоловік до смерті побив 45-річну сусідку-погорілицю, яку тимчасово прихистив у своєму домі, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Жінку із побоями у важкому стані шпиталізували до лікарні 9 березня, втім за день постраждала померпа.

За кілька днів до того у будинку її родини сталася пожежа і їх будинок згорів. Жінку разом з чоловіком тимчасово прихистив один з сусідів.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи Житомирського районного управління поліції встановили, що між господарем та жінкою стався побутовий конфлікт. Емоції, підсилені кількаденним вживанням алкоголю, у ході суперечки через безлад у квартирі досягли крайньої межі. 34-річний чоловік побив потерпілу, завдавши низку тяжких травм.

"З’ясовуючи обставини, ми дізнались, що у момент конфлікту вдома перебувала жінка, яка спала, і господар оселі, який тільки повернувся від сусідів після застілля. До речі, незадовго до цього вони обоє там перебували, а загалом їх «святкування» розпочалося ще напередодні і тривало, по суті, уже кілька днів", - розповів начальник Житомирського районного управління поліції Сергій Синявський.

За фактом побиття жінки було відкрито кримінальне провадження за ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

34-річного підозрюваного слідчі затримали у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального діяння, що призвело до смерті людини (ч.2 ст. 121 ККУ) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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