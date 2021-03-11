Житомирські десантники розпочали тактичні навчання із бойовою стрільбою

У Житомирській області розпочалися тактичні навчання підрозділів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, передає "Замкова гора".
Тактичні навчання проводяться вдень та вночі, в різних умовах місцевості.
"В ході навчання, військовослужбовці десантувалися з повітря за допомогою транспортно-бойових вертольотів МІ-8 та успішно відпрацювали визначені навчально-бойові завдання.", - йдеться у повідомленні.
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