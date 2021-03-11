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За добу на Житомирщині загинули двоє майстрів лісу, на яких впали дерева

На Житомирщині протягом однієї доби внаслідок падіння дерев загинули двоє майстрів лісу, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Близько 9:10 до відділення поліції у м. Чуднові надійшло повідомлення про загибель 55-річного жителя с. Карвинівки. Як було встановлено, чоловік знаходився на місці проведення санітарної вирубки лісу в одному з кварталів Соболівського лісництва. Під час робіт на нього впало дерево. На жаль, врятувати травмованого не вдалося, він помер по дорозі до Чуднівської лікарні.

Цього ж дня близько 12:00 до поліції надійшло повідомлення про травмування деревом 46-річного чоловіка у Баранівському лісництві. Попередньо, на майстра лісу впав стовбур під час робіт з обрізання дерев. Унаслідок отриманих травм він загинув на місці події.

Нині триває встановлення всіх обставин подій у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України. Тіла загиблих направлені для проведення судово-медичних експертиз.
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