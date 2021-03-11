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На Житомирщині пасажирський потяг насмерть збив чоловіка

На Житомирщині пасажирський потяг насмерть збив чоловіка, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Подія сталась вчора близько 16.10 на залізничній станції «Попільня». Пасажирський потяг сполученням «Київ-Камянець-Подільський» здійснив наїзд на чоловіка, який переходив залізничні колії. Пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.

Поліцейські встановили особу загиблого - 31-річного місцевого жителя.

Нині у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України, триває з’ясування всіх обставин події.
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