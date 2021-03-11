384 нові випадки та 11 померлих - статистика Covid-19 на Житомирщині

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 384 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померло 11 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 11.03.2021 (за минулу добу – 10 березня) зареєстровано 384 нових лабораторно підтверджених випадки.
Нагадаємо, всього з початку пандемії на території області зафіксовано 56211 випадків захворювання, 45858 людей одужали, 918 випадків завершились летально.