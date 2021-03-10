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На Житомирщині через ДТП "Нива" зависла над прірвою, водія діставали рятувальники

На Житомирщині внаслідок ДТП легковик ВАЗ "Нива" завис над прірвою, водія із понівеченої автівки діставали рятувальники, про це повідомили у прес-службі ДСНС області, передає "Замкова гора".

Аварія сталась вчора ввечері поблизу с. Глухів Радомишльського району. Автомобіль «Нива» внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся та застряг між деревами над прірвою, а нижні кінцівки водія затисло конструкціями понівеченої автівки. По прибуттю рятувальників до місця події чоловік був при свідомості.

"Перед початком проведення аварійно-рятувальних робіт бійці ДСНС спочатку зафіксували праве заднє колесо тросом до автоцистерни, щоб автівка не з’їхала у прірву. Потім за допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники розжали конструкції транспортного засобу та через передні ліві двері звільнили травмованого. Під час проведення робіт постраждалий постійно знаходився під наглядом парамедиків.
На медичних ношах рятувальники транспортували постраждалого до автомобіля швидкої допомоги, врятованого доправлено до лікувального закладу.", - повідомили у ДСНС.
На Житомирщині через ДТП "Нива" зависла над прірвою, водія діставали рятувальники
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