На Житомирщині односелець до смерті побив 28-річного чоловіка

На Житомирщині 38-річний чоловік до смерті побив односельця, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Тіло жителя с. Відродження Попільнянського району знайшли односельчани, загиблий лежав на порозі власного будинку. Експерти встановили, що смерть чоловіка настала через завдану черепно-мозкову травму та набряк мозку.
Відтак поліцейські, з’ясовуючи обставини, встановили, що кілька днів тому за місцем проживання загиблого побував його 38-річний односелець. Між чоловіками виник конфлікт на ґрунті неприязних стосунків, у ході якого гість ударив господаря в обличчя. Попередньо, саме ця травма стала фатальною.
"Під час першочергових заходів нам вдалося зібрати докази причетності підозрюваного до сутички у будинку загиблого, та й він сам не заперечує факт бійки. Після оголошення підозри у вчиненні кримінального діяння слідчі поліції клопотатимуть про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.", - розповів начальник відділення поліції №2 Житомирського РУП Віктор Левандовський.
Нині триває з’ясування всіх обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Законодавством таке протиправне діяння, що спричинило смерть потерпілого карається, позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.