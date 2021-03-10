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За минулу добу на території області 145 нових випадків Covid-19, 17 людей померли

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 145 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 17 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 10.03.2021 (за минулу добу – 09 березня) зареєстровано 145 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області захворіли 55827 осіб, 45617 людей одужали, 907 випадків завершились летально.
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