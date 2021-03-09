Водій, який на переході у центрі Житомира насмерть збив жінку та втік з місця ДТП, перебуватиме під домашнім арештом

Богунський районний суд Житомира обрав міру запобіжного заходу водію легковика, який 4 березня на пішохідному переході у Житомирі збив жінку та двох собак, після чого втік з місця аварії, про це повідомили у прес-службі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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"Ухвалою Богунського районного суду міста Житомира підозрюваному застосовано цілодобовий домашній арешт з електронним засобом контролю. З огляду на тяжкість скоєного злочину та залишення водієм місця ДТП, процесуальний прокурор наполягав на обранні підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Відтак, прокуратура не погоджується з рішенням суду першої інстанції та оскаржуватиме ухвалу в апеляційному порядку.", - повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, жителю міста Житомира інкримінуються злочини за ч. 2 ст. 286 та ч. 3 ст. 135 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, та залишення у небезпеці).
Підозрюваний 4 березня у Житомирі, вдень, на перехресті вул. Покровської та Степана Бандери, на пішохідному переході скоїв наїзд
на жінку та двох собак, яких вона переводила на повідках, а сам втік з місця події.