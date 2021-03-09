На Житомирщині нетверезе застілля закінчилось вбивством

На Житомирщині під час спільного чаркування один чоловік до смерті побив іншого, незабаром підозрюваного затримали, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
Про вбивство та виявлення тіла чоловіка повідомила власницю будинку, де напередодні й відбувалось застілля. На тілі загиблого, як з’ясувалось 34-річного місцевого жителя, були виявлені тілесні ушкодження. Згодом судово-медичні експерти підтвердили, що вони призвели до смерті чоловіка.
"Попередньо ми встановили, що загиблий тимчасово мешкав у цій же оселі. Кілька днів тому тут же відбувалась пиятика за участю інших людей з-поміж місцевих. Під час їх перевірки й було викрито підозрюваного у заподіянні смертельних травм чоловікові", - розповів начальник Коростенського районного управління поліції Дмитро Гаращенко.
Як з’ясувалось, причетним до тяжкого злочину виявився 31-річний селянин. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, ніде не працював, натомість зловживав спиртним.
За зібраними відомостями, увечері 4 березня під час чаркування між чоловіками виникла суперечка, в ході якої молодший металевим предметом побив старшого опонента.
Затриманому чоловікові наразі оголошено про підозру в умисному вбивстві односельчанина. За рішенням суду найближчі 2 місяці він перебуватиме під вартою.
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