До житомирського ТТУ надійшла нова партія нових тролейбусів

19 серпня, до КП «Житомирське тролейбусне-трамвайне управління» прибули ще два нових тролейбуси, які після обкатки вийдуть на міські маршрути.
« Рухомий склад надходить в місто партіями, на сьогодні загальна кількість нових тролейбусів білоруського виробництва («Белкоммунмаш»), які надійшли до ТТУ – 9. Планується, що сьогодні ввечері ще один тролейбус прибуде на підприємство», - зауважив начальника КП «ЖТТУ» Андрій Нечуйвітер.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.