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До житомирського ТТУ надійшла нова партія нових тролейбусів

19 серпня, до КП «Житомирське тролейбусне-трамвайне управління» прибули ще два нових тролейбуси, які після обкатки вийдуть на міські маршрути. 

« Рухомий склад надходить в місто партіями, на сьогодні загальна кількість нових тролейбусів білоруського виробництва («Белкоммунмаш»), які надійшли до ТТУ  – 9. Планується, що сьогодні ввечері ще один тролейбус прибуде на підприємство», - зауважив начальника КП «ЖТТУ» Андрій Нечуйвітер.
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