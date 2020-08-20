Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 16:03 – До житомирського ТТУ надійшла нова партія нових тролейбусів 
  • 16:01 – Лежали у ямах по 3 чоловіка: на Житомирщині знайшли останки шести солдатів радянської армії 
  • 09:03 – Неодноразово погрожували: на Житомирщині рідні лісника, якого переїхав ЗІЛом односелець, вважають його смерть не випадковою 
  • 10:09 – Водоканал повідомляє про ремонті роботи та відключення води у Житомирі (АДРЕСИ) 
  • 12:01 – У Житомирській області командира взводу взяли на хабарі. ФОТО 

Лежали у ямах по 3 чоловіка: на Житомирщині знайшли останки шести солдатів радянської армії

19 серпня пошуківці знайшли останки 6 солдатів РСЧА уКоростенському районі.

Про це повідомили на сторінці історико-патріотичного об’єднання «Пошук» у соцмережі.

«Воїни загинули в липні 1941 року. Були стягнуті у дві ями по 3 чоловіка у кожній. Лежали один на одному. Верхні на глибині 40 см, а нижні на глибині 70 см. Підйом був досить важким і зайняв майже весь день. 

Нажаль при солдатах було виявлено лише 1 смертний медальйон та і він виявився розкрученим... всі вони залишаться невідомими. 
При солдатах було знайдено протигази, саперні лопатки, фляги, казанки, та особисті речі.

Найближчим часом ми продовжимо роботу в тому районі», - йдеться в повідомленні.

https://zhitomir.life
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Житомирщині міліція розшукує викрадений мікроавтобус
» На Житомирщині затримали чоловіка, який через соцмережі закликав до підтримки ДНР та ЛНР
» 8 армійський корпус "відпускає" солдатів додому
» Через сім десятиліть останки загиблого солдата повернуто додому. Фото
» На Житомирщині 34-річній батько жорстоко побив 3-річну доньку. Фото
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Синоптики попереджають про грози 21 серпня
З запуском автофіксації порушень ПДР удвічі побільшало звернень до е-кабінету водія
Голові Фонду держмайна запропонували 5 млн. доларів за призначення посадової особи. ВІДЕО
Зеленський висловився за аудит літніх таборів в Україні
У Держкіно розповіли, над якими кінострічками наразі працюють в Україні
«Захоплення влади». У Білорусі відкрили справу через створення Координаційної ради
Отруєння Навального: медики повідомили про стабілізацію його стану
«Президентські вибори в Польщі мають європейське значення» – Адам Міхнік
17-річна Грета Тунберг дала $100 000 на боротьбу з пандемією коронавірусу
У Німеччині назвали час відеоконференції міністрів у нормандському форматі
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+