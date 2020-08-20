Лежали у ямах по 3 чоловіка: на Житомирщині знайшли останки шести солдатів радянської армії

19 серпня пошуківці знайшли останки 6 солдатів РСЧА уКоростенському районі.
Про це повідомили на сторінці історико-патріотичного об’єднання «Пошук» у соцмережі.
«Воїни загинули в липні 1941 року. Були стягнуті у дві ями по 3 чоловіка у кожній. Лежали один на одному. Верхні на глибині 40 см, а нижні на глибині 70 см. Підйом був досить важким і зайняв майже весь день.
Нажаль при солдатах було виявлено лише 1 смертний медальйон та і він виявився розкрученим... всі вони залишаться невідомими. При солдатах було знайдено протигази, саперні лопатки, фляги, казанки, та особисті речі.
Найближчим часом ми продовжимо роботу в тому районі», - йдеться в повідомленні.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.