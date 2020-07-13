Неодноразово погрожували: на Житомирщині рідні лісника, якого переїхав ЗІЛом односелець, вважають його смерть не випадковою

9 липня близько десятої ранку у Житомирській області вантажівка, що перевозила деревину, збила лісника. Родичи загиблого упевнені, що наїхали на нього навмисно, бо той боровся з незаконним вирубуванням лісу.
Про це йдеться в сюжеті ТСН
від 11 липня.
Дорога, на якій сталася ДТП, веде із села в поле до підприємства, де випалюють деревне вугілля. Чоловіка збили біля його будинку. Рідні кажуть, що того ранку він мив машину і переходив дорогу з будинку до гаража.
Рідні лісника Анатолія Мельника кажуть, що їм неодноразово погрожували. Чоловіку підпалили авто, а якось навіть принесли вінка і хреста до хати. Після цього чоловік навіть записав відеозвернення про злочини.
"В них нема ніяких документів, вони просто палять, вирубують ліс, а мій батько завжди з ними боровся", - каже Денис Мельник, син убитого.
Підприємство, що випалює деревне вугілля, і з яким саме боровся лісник, метрів за двісті від села. Територія огороджена, ворота зачинені зсередини. Зайти - зась.
З журналістами працівники підприємства вести розмови не захотіли, але з-за огорожі можна було нарахувати щонайменше 14 діжок для випалювання деревного вугілля і сотні мішків готової продукції.
Вантажівка, яка збила лісника, їхала саме з цього підприємства на заправку. За кермом був 22-річний хлопець. У поліції кажуть, водій був тверезим. Пояснив слідчим, що лісник раптово вибіг з-за своєї машини, що стояла на обабіч дороги, пригальмувати, мовляв, не встиг. Інших свідків - немає.
У поліції з’ясували, хлопець, який був за кермом вантажівки, офіційно не працевлаштований. Як опинився за кермом, що перевозила деревину до підприємства, з’ясовують. Навмисне наїхав на лісника чи випадково - має встановити експертиза. Наразі водій чекає на обрання запобіжного заходу.https://zhitomir.life