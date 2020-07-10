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Водоканал повідомляє про ремонті роботи та відключення води у Житомирі (АДРЕСИ)

У Житомирі 10 липня бригади водоканалу виконують ремонтні роботи на водогоні міста за такими адресами:

- вул. І. Мазепи, 13/2;
 - вул. Новопівнічна, 21;
 - перехрестя вул. Чуднівська, 68 - пров. 2-ий Гранітний, 4;
 - вул. Фещенка-Чопівсього (“Авангард”);
- пров. 5-й Лісний, 4-6;
 - пров. 2-ий Кривий Брід, 11;
 - пров. 5-й Західний, 18;
 - вул. Івана Мазепи, 109.

За вказаними адресами буде призупинено водопостачання до виконання робіт.

https://zhitomir.life
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