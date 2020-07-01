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У Житомирській області командира взводу взяли на хабарі. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили на корупції командира взводу зв’язку однієї з військових частин, дислокованих у Житомирській області, повідомили zamkova.info у прес-групі УСБ України в Житомирській області.

За даними досудового розслідування, гроші зловмисник вимагав від командира іншого взводу цієї ж частини. Натомість він обіцяв не перешкоджати колезі у просуванні по службі та не виказувати його командуванню за нібито нестачу ввіреного військового майна – трьох радіостанцій вартістю 20 тисяч доларів США кожна. За винагороду військовий погодився також поставити свій підпис в обхідному листі колеги та в акті прийому-передачі майна.

Правоохоронці затримали військового згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на околиці Житомира після одержання обумовленої суми хабара.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину.

Заходи із викриття правопорушника проводили співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального регіону України.

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