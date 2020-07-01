У Житомирській області командира взводу взяли на хабарі. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили на корупції командира взводу зв’язку однієї з військових частин, дислокованих у Житомирській області, повідомили zamkova.info у прес-групі УСБ України в Житомирській області.
За даними досудового розслідування, гроші зловмисник вимагав від командира іншого взводу цієї ж частини. Натомість він обіцяв не перешкоджати колезі у просуванні по службі та не виказувати його командуванню за нібито нестачу ввіреного військового майна – трьох радіостанцій вартістю 20 тисяч доларів США кожна. За винагороду військовий погодився також поставити свій підпис в обхідному листі колеги та в акті прийому-передачі майна.
Правоохоронці затримали військового згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на околиці Житомира після одержання обумовленої суми хабара.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину.
Заходи із викриття правопорушника проводили співробітники Управління СБ України в Житомирській області спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального регіону України.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.