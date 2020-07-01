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На Житомирщині судитимуть групу осіб, що під час розмитнення транспортних засобів не сплатила податки на суму 8,2 млн грн

У вівторок, 30 червня 2020 року прокуратура Житомирської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно організованої групи у складі трьох осіб, обвинувачених в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст. 212 КК України). Про це повідомили zamkova.info у прес-службі прокуратури Житомирської області.

За даними слідства, житель міста Житомира, з метою отримання незаконного доходу, сформував та очолив організовану групу, залучивши ще двох раніше знайомих фізичних осіб для скоєння злочинів, пов’язаних із незаконним ухиленням від сплати податків.

Організована група, діючи за незаконними схемами, з використанням підконтрольних підприємств як на території області, так і створених ними в іншій країні, у період з травня 2017 по вересень 2018 роки, під час розмитнення транспортних засобів ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах – на загальну суму 8,2 млн. грн.

З метою відшкодування спричинених збитків та забезпечення подальшої конфіскації за клопотанням, погодженим прокуратурою області, накладено арешт на чотири легкових автомобілі, житловий будинок, земельну ділянку та банківські рахунки фігурантів справи на загальну суму понад 4,2 млн грн.

Злочинні оборудки викрито та задокументовано, за процесуального керівництва прокуратури Житомирської області, слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області, за оперативного супроводу ВБКОЗ УСБУ в області.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в області.

Справу розглядатиме Богунський районний суд міста Житомира.

Публічне обвинувачення здійснюватиме прокуратура Житомирської області.
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