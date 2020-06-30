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На Житомирщині депутата, що незаконно отримав матеріальну допомогу, зобов'язали повернути кошти

зовну заяву Житомирської місцевої прокуратури щодо визнання незаконним рішення Оліївської сільської ради Житомирського району про надання депутату сільської ради матеріальної допомоги на суму 5 тис грн та зобов’язання повернути кошти до бюджету розглянуто та задоволено судом у повному обсязі. Про це повідомили zamkova.info у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Установлено, що депутат сільської ради одержав матеріальну допомогу з порушенням вимог антикорупційного законодавства.

Зокрема, коли на сесії Оліївської сільської ради розглядали питання щодо надання матеріальної допомоги місцевим жителям, депутат, який був у списку осіб на отримання такої допомоги, проголосував за прийняття позитивного рішення, не повідомивши сесію у визначений законом спосіб про виникнення реального конфлікту інтересів.

Постановою Житомирського районного суду від 23.04.2019 депутата визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч.1 ст. 172-7 КУпАП, а також Житомирським апеляційним судом 04.06.2019 підтверджено доведеність його вини у вчиненні зазначеного адміністративного правопорушення.

Наразі постановою Житомирського районного суду від 02.06.2020 з депутата стягнуто незаконно одержані кошти внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, на суму 5 тис грн на користь Оліївської сільської ради.
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