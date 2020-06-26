За втечу зі служби колишньому військовослужбовцю присудили 3 роки за гратами

За обвинувачення військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України засуджено колишнього військовослужбовця Збройних сил України.
Досудовим розслідуванням та судовим розглядом доведено, що військовослужбовець був призваний під час мобілізації до військової частини, яка дислокована у м. Новоград-Волинський Житомирської області.
Як повідомили zamkova.info у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, З травня 2016 року по жовтень 2018 року вказаний солдат ЗСУ був відсутній на службі без поважних причин та без дозволу відповідних начальників та командирів.
24.06.2020 Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області повністю погодився з доказами сторони обвинувачення – військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України. За самовільне залишення військової частини та нез’явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені військовослужбовцем строкової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, суд виніс обвинуваченому вирок: 3 роки позбавлення волі.
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