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  • 14:22 – На Житомирщині 23-річний місцевий житель намагався згвалтувати неповнолітню сусідку 

На Житомирщині 23-річний місцевий житель намагався згвалтувати неповнолітню сусідку

У п’ятницю, 26 червня 2020 року, ювенальним прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури забезпечено розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у замаху на зґвалтування малолітньої дитини.

За результатом розгляду ухвалою Романівського районного суду особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.

Як повідомили zamkova.info у прес-службі прокуратури Житомирської області, 23 червня 2020 року в одному із сіл Романівського району 23-річний місцевий житель, запросивши сусідську малолітню дівчинку піти з ним до річки, та, переконавшись у відсутності на березі річки сторонніх людей, застосував фізичну силу та намагався її зґвалтувати.

Чоловіку інкримінується скоєння злочину за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 КК України (незакінчений замах на вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла чотирнадцяти років (зґвалтуванні).

З огляду на тяжкість скоєного злочину, ювенальний прокурор, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, наполягав на взятті під варту підозрюваного. Суд підтримав позицію прокурора.

Досудове розслідування проводить Романівський відділ поліції.

Санкцією зазначеної статті за скоєний злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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