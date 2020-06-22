У Житомирській області оголосили план «Перехоплення» та розшукують злочинця, який зарізав чоловіка та поранив ще 8 людей

Правоохоронці розшукують чоловіка, який вночі 21 червня внаслідок конфлікту в кафе в смт Іршанськ зарізав чоловіка та поранив ще 8 людей. У Житомирській області оголошено план «Перехоплення».
Про це повідомила пресслужба прокуратури Житомирської області.
«За даними слідства, подія сталася 21 червня 2020 року у смт Іршанськ у нічний час, у місцевому кафе. За попередньою інформацією, між раніше судимим місцевим жителем та відвідувачем кафе виник конфлікт, причини та обставини якого встановлюються. Чоловіки вийшли із приміщення кафе, де нападник завдав ножового поранення потерпілому. У подальшому громадянин поранив ножем ще 8 осіб, які намагалися його заспокоїти. Після скоєного нападник втік з місця події на автомобілі. Усі потерпілі були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги. Один чоловік від одержаних ножових поранень помер у лікарні, семеро перебувають на лікуванні, одного виписали», – йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить Хорошівське відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУ Нацполіції в області.
Наразі проводяться слідчі (розшукові) дії щодо встановлення обставин скоєного злочину, вживаються заходи для встановлення місце знаходження особи, готується повідомлення про підозру. Досудове розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Житомирської області.
Нагадаємо, за словами місцевих жителів, різанину влаштував Віктор Фарафонов, рідний брат дружини Іршанського селищного голови Анатолія Рака.
Читачі також повідомили, що за словами очевидців різанина сталась через те, що в кафе під час танців відвідувачі випадково штовхнули чоловіка.
«У кафе танцювали і випадково його зачепили і він почав різати всіх, кого бачив», – розповів читач.
Поліція просить усіх небайдужих громадян: у разі наявності інформації про місце перебування чоловіка негайно телефонувати на «102» і нагадує, що він може бути вкрай небезпечним, а тому будь-який контакт з ним може мати негативні наслідки.Житомир.info