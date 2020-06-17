За несвоєчасне подання декларації посадовця у Житомирські області оштрафували на 850 грн.

Постановою Коростишівського районного суду посадову особу визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та накладено штраф у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. Про це повідомили zamkova.info
у прес-службі прокуратури
Житомирської області.
Установлено, що начальник автотранспортного цеху одного з державних лісгоспів, будучи, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», суб”єктом відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушив вимоги ч.2 ст. 45 зазначеного Закону.
Зокрема, звільнившись із посади 19.07.2019, несвоєчасно, без поважних причин подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка припиняє свої повноваження, майже через півроку - лише 21.01.2020, хоча мав би подати протягом 20 робочих днів.