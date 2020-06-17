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На Житомирщині чоловік побив свою 63-річну матір та не шкодує про це

Коростишівською місцевою прокуратурою забезпечено публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом спричинення жителем Радомишльського району тілесного ушкодження середньої тяжкості своїй матері.

Вироком Радомишльського районного суду від 11.06.2020 чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України, та призначено покарання у виді одного року позбавлення волі.

Як повідомили zamkova.info у прес-службі прокуратури Житомирської області, інцидент між 37-річним чоловіком та його матір’ю-пенсіонеркою, який призвів до побиття потерпілої, стався у січні цього року. 

За даними судового слідства, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спочатку затіяв сварку із матір’ю, висловлюючи претензії щодо немитого посуду, а потім почав завдавати їй удари руками і ногами по голові і тулубу.

Унаслідок побиття у 63-річної жінки діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, переломи ребер, обох передпліч та інші травми, що призвели до тривалого розладу здоров’я.

У суді обвинувачений, стосовно якого за побиття матері раніше вже порушували кримінальне провадження, свою вину визнав, але зазначив, що не шкодує про зроблене.

Взявши до уваги позицію державного обвинувача та оцінивши сукупність усіх доказів по справі, суд виніс вирок - реальне покарання за скоєний злочин, а також постановив рішення про взяття засудженого під варту в залі суду.
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