Уряд затвердив територіальні громади та нові райони Житомирської області, пропозицію Бунечка врахували

Кабінет міністрів затвердив території територіальних громад областей України та погодив законопроєкт щодо нових районів: 129 замість 490.
Питання розглядали на позачерговому засіданні
Уряду 12 червня.
Під час затвердження ОТГ голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко вніс пропозицію щодо ще однієї громади, яка не встигла вчасно підготувати документи.
«Житомирщина завжди була лідером децентралізації і створення об’єднаних територіальних громад. Наразі виникло ще одне гаряче питання створення ще однієї об’єднаної територіальної громади: на жаль, люди тільки зараз об’єдналися і надали всі документи. Це в Андрушівському районі, (мова йде про) створення Волицької сільської громади із чотирьох громад. Вони лише зараз надали відповідні документи, якщо можливо внести відповідні зміни до постанови Уряду: створити Волицьку об’єднану територіальну громаду і віднести її потім до Житомирського району. Це зніме напругу», - сказав Віталій Бунечко.
Також з пропозиціями змін виступив очільник Вінницької області, але прем’єр-міністр зауважив, що вносити зміни на засіданні Уряду неможливо.
«Шановні голови ОДА, ви подали свої пропозиції, вони пройшли всі опрацювання, відпрацював профільний Комітет (Верховної ради), відпрацювала робоча група. Сьогодні на засідання Кабміну – завершальна стадія затвердження тих речей, які ви подавали. Неможливо сьогодні технологічно, законодавчо внести ці зміни. Тому не треба зараз з себе знімати відповідальність перед громадами за те, що вже зроблено, і перекидати її зараз «в нікуди». На засідання Кабміну неможливо вносити зміни, почуйте це», - сказав Денис Шмигаль.
Після цього керівник Уряду надав слово голові парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрію Клочку.
«Ми підтримуємо ці зміни, ми розуміємо, що запізно подані документи, але вони важливі для громад, які дійсно звертаються. Я думаю, що ми з Міністерством розвитку громад і територій зможемо в одноденний термін доопрацювати пропозиції по Житомирській і Вінницькій областях», - зазначив Андрій Клочко.
Заступник міністра розвитку громад та території В’ячеслав Негода також запевнив, що запропоновані головами Житомирської та Вінницької ОДА зміни можуть бути внесені.
Після ще кількох пропозицій голів ОДА прем’єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що засідання Уряду перетворюється на робочу групу.
«Я пропоную взагалі зняти ці документи і не розглядати їх, тому що ми не готові. Я так розумію, що з головами ОДА, з жодним з них консультації не проведені, і ми зараз будемо три години заслуховувати зауваження голів ОДА і переробляти всі плани. Незрозуміло тоді, для чого ми сьогодні збирались. Питання готове чи не готове?», - допитувався прем’єр-міністр.
Врешті Кабінеті міністрів проголосував за проєкт розпорядження «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад» з урахуванням Міністерства громад та територій в одноденний термін доопрацювати пропозиції, які міністерство та профільний Комітет отримали «в законний термін», в тому числі – від Житомирської області.
На засіданні також розглянули проєкт постанови Верховної ради «Про утворення та ліквідацію районів».
«Пропонується утворити в Україні 129 районів, з них 10 – в Автономній республіці Крим, 7 – на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, та ліквідувати існуючі 490 районів», - доповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Найменша кількість районів (по три) буде у Тернопільській, Херсонській та Чернівецькій областях. По чотири райони буде у Житомирській, Волинській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Черкаській та Чернігівській областях.
На засідання вирішили всі дискусії щодо нового районування перенести на засідання профільного парламентського Комітету, оскільки рішення буде приймати Верховна рада. Під час обговорення питання прем’єр-міністр запевнив, що повноваження міст обласного значення і районів, в які територіально входять такі міста, не перетинаються.
«Треба прокомунікувати з мерами обласних міст, щоб вони були спокійними: ніхто не забере повноваження в керівників обласних громад та міст обласного значення. Це законодавчо передбачено і це дуже важливе питання», - наголосив Денис Шмигаль.
Кабінет міністрів підтримав проєкт постанови щодо створення 129 районів.https://www.zhitomir.info