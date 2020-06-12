У Житомирі спрямували майже 2 млн грн на ПЛР-тести, витратні матеріали та обладнання для вірусологічної лабораторії

У Житомирі планують закупити ще 1500 тисячі тестів, витратні матеріали та необхідне обладнання для вірусологічної лабораторії, в якій проводитимуть ПЛР-дослідження на COVID-19.
Рішення про перерозподіл майже 2 млн грн було погоджено на позачерговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міськради 12 червня.
«У зв’язку із необхідністю термінового придбання витратних матеріалів та обладнання для забезпечення лабораторії дитячої лікарні для проведення діагностики та лабораторних досліджень COVID-19, необхідно провести перерозподіл на суму 1 млн 987,5 тис. грн в межах видатків управління охорони здоров’я. Погодження бюджетної комісії є», - повідомила директор департаменту бюджету і фінансів міської ради Діна Прохорчук.
За словами міського голови Сергія Сухомлина, планується придбання ще 1,5 тисячі тестів для лабораторії, перша ж партія – 500 штук, були закуплені за благодійні кошти.
«Першу партію тестів – 500 штук, для того, аби отримати дозвіл та пройти верифікацію, цих тестів, закупили за рахунок благодійних коштів, які нам дав Житомирський картонний комбінат. Зараз ми закупаємо наступну партію, плануємо 1,5 тисячі тестів. Плюс розхідні матеріали та додаткове обладнання для ПЛР-лабораторії, а саме низькотемпературні шафи для зберігання цих тестів. Ремонт іде. Тільки прохання зараз закупити поки ті тести, які дешевші і коштують 6 євро. Нам не потрібні ті тести з навантаженням, вони у нас є і їх вистачить для тяжких хворих», - розповів міський голова Сергій Сухомлин.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні викокному 15 травня КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека» Житомирської міської ради дозволили здійснити закупівлю обладнання
для проведення ПЛР – діагностики, тест-систем PHOENIXDX® 2019-NCOV та інших необхідних розхідних матеріалів для вірусологічної лабораторії.
Рішення від 28 травня було спрямовано 2,3 млн грн
на ремонтні роботи та закупівлю необхідного обладнання для цієїлабораторії. https://zhitomir.life