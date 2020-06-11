Житомиряни проголосували за громадський проєкт – хочуть реконструкцію Нового бульвару

У Житомирі 10 днів тривало голосування за загальноміський громадський проєкт.
Усі бажаючі могли проголосувати або у спеціальних палатках, або на сайті.
За результатами голосування найбільше відсотків голосів набрав проєкт «Реконструкція території благоустрою бульвару Нового в місті Житомирі» – 49,5%.
За створення багатофункціонального громадського простору у будівлі «Водонапірна башта» віддали свої голоси 26,9% учасників голосування. Ще 23,6% хотіли б бачити реконструйованим кінотеатр «Жовтень» під виставковий культурний центр.
За інформацією міської ради, проєкт рішення щодо затвердження переможця буде винесено на розгляд сесії.
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