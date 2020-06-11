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  • 16:50 – Житомиряни проголосували за громадський проєкт – хочуть реконструкцію Нового бульвару 

Житомиряни проголосували за громадський проєкт – хочуть реконструкцію Нового бульвару



У Житомирі 10 днів тривало голосування за загальноміський громадський проєкт.

Усі бажаючі могли проголосувати або у спеціальних палатках, або на сайті.

За результатами голосування найбільше відсотків голосів набрав проєкт «Реконструкція території благоустрою бульвару Нового в місті Житомирі» – 49,5%.

За створення багатофункціонального громадського простору у будівлі «Водонапірна башта» віддали свої голоси  26,9% учасників голосування.
Ще 23,6% хотіли б бачити реконструйованим кінотеатр «Жовтень» під виставковий культурний центр.

За інформацією міської ради, проєкт рішення щодо затвердження переможця буде винесено на розгляд сесії.

https://www.1.zt.ua
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