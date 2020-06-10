На Житомирщині водію авто «Mitsubishi Lancer» повідомлено про підозру у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної події, що призвела до загибелі водія «ЗАЗ ДЕО» та трьох пасажирів

У вівторок, 9 червня 2020 року, за погодженням із процесуальним прокурором, водію авто «Mitsubishi Lancer» повідомлено про підозру у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної події, що призвела до загибелі чотирьох людей.
23-річному водію, жителю міста Овруча, який працює інспектором одного із слідчих відділень територіального відділення поліції, інкримінують скоєння злочину за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).
Також 09.06.2020 підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Як уже повідомлялося
, 08.06.2020 інспектор поліції, у позаслужбовий час, рухаючись на автомобілі «Mitsubishi Lancer» по автомобільній дорозі сполученням Овруч-Словечно та виїжджаючи з другорядної дороги поблизу с. Скребеличі Овруцького району, не надав переваги автомобілю «ЗАЗ ДЕО», який рухався по головній дорозі, скоївши зіткнення з авто.
Унаслідок цього четверо людей – водій «ЗАЗ ДЕО» та три пасажири, серед яких д итина віком 1 рік і 9 місяців, загинули на місці. Ще одна пасажирка, матір загиблої дівчинки, та водій, що спричинив ДТП, отримали травми.
Наразі триває досудове розслідування, яке проводить територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Хмельницькому.
Прокуратура Житомирської області здійснює процесуальне керівництво.Пресслужба прокуратури Житомирської області