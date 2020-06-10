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У Житомирі не послабляють карантинні обмеження: ресторанам заборонили приймати відвідувачів, заклади культури та готелі не відкриватимуть

У Житомирській ОТГ не послаблюватимуть карантинні обмеження. Тобто, з 5 червня не дозволено діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів, а з 10 червня не буде дозволено діяльність закладів культури, у тому числі культурних заходів та діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

До такого рішення дійшли на засіданні обласної та міської комісій ТЕБ та НС, інформують у міськраді.

«У разі стабілізації епідемічної ситуації на території громади та її відповідності ознакам для послаблення протиепідемічних заходів комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій проведе позачергове засідання для прийняття рішення про послаблення заходів, виходячи з результатів оцінки поточної ситуації на території громади. Тобто, на території Житомирської міської ОТГ діють обмеження, що були прийняті на позачерговому засіданні виконавчого комітету», - інформують у міськраді.

https://zhitomir.life
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