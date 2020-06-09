На Короленка у Житомирі смертельно побили чоловіка: поліція встановлює особу загиблого та шукає підозрюваного у злочині

У Житомирі 24-річний місцевий житель побив чоловіка, який згодом від отриманих травм помер в лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють особу потерпілого та розшукують підозрюваного у спричиненні йому тяжких тілесних ушкоджень.
Про це 9 червня повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.
Полія сталася 7 червня. Працівників міського відділу поліції медики обласної лікарні сповістили про смерть невідомого чоловіка, якого уранці цього ж дня з двору одного з будинків по вул. Короленка у Житомирі було доставлено до реанімаційного відділення каретою «швидкої».
Першочергово під час огляду у потерпілого були діагностовані гематоми на голові. Фахівці судово-медичної експертизи виявили у загиблого тяжкі травми черепа та перелами ребер, що й призвело до смерті.
«Першочергово поліцейські опитали жителів сусідніх обійсть на вулиці. У результаті зі слів свідків попередньо з’ясовано, що загиблий називався Олександром. Напередодні увечері він прийшов до одного з будинків і вимагав відчинити йому двері. Також відомо, що за деякий час між ним і 24-річним житомирянином, який з’явився на місці події згодом, сталась словесна суперечка, в її ході молодик і завдав невідомому чоловікові серйозних ушкоджень», - йдеться у повідомленні.
Нині у рамках розпочатого за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України поліцейські встановлюють особу загиблого чоловіка та місцеперебування 24-річного житомирянина, обґрунтовано підозрюваного у причетності до вчинення злочину.
За чинним законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі від 7 до 10 років.zhitomir.life