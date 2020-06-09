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Через коронавірус у лікаря вагітні з перинатального центру народжуватимуть у першій міській лікарні

Через інфікування лікаря коронавірусом перинатальний центр у Житомирі закрили на карантин.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик.

Усі вагітні будуть народжувати у першій міській лікарні.

«Виявлено один випадок інфікування COVID-19 лікаря перинатального центру. Вона зараз знаходиться на амбулаторному лікуванні, стан задовільний. Пологове відділення закрите на карантин, контактні особи всі перевіряються. Вагітні жінки з нормальним перебігом вагітності і з супутніми патологіями направляються у пологовий будинок центральної міської лікарні №1», – розповів Микола Суслик.

За аналогією з іншими лікарнями, де був карантин, полове відділення буде закрите мінімум два тижні.

www.1.zt.ua
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