Через коронавірус у лікаря вагітні з перинатального центру народжуватимуть у першій міській лікарні

Через інфікування лікаря коронавірусом перинатальний центр у Житомирі закрили на карантин.
Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я ОДА Микола Суслик.
Усі вагітні будуть народжувати у першій міській лікарні.
«Виявлено один випадок інфікування COVID-19 лікаря перинатального центру. Вона зараз знаходиться на амбулаторному лікуванні, стан задовільний. Пологове відділення закрите на карантин, контактні особи всі перевіряються. Вагітні жінки з нормальним перебігом вагітності і з супутніми патологіями направляються у пологовий будинок центральної міської лікарні №1», – розповів Микола Суслик.
За аналогією з іншими лікарнями, де був карантин, полове відділення буде закрите мінімум два тижні.
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