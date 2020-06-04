У Житомирській області 45-річний чоловік намагався зареєструвати авто за фальшивими документами

До ТСЦ МВС № 1844 звернувся 45-річний мешканець Новограда-Волинського з наміром зареєструвати автомобіль Mercedes-Benz 2010 року випуску, повідомили zamkova.info у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Житомирській області. Однак під час перевірки документів, що стали підставою для проведення операції, співробітники сервісного центру МВС спільно з фахівцями Експертної служби встановили, що «бриф» (документ про реєстрацію авто іншої держави) має ознаки підробки.
Про інцидент негайно повідомили до Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській області. Документи та вищезазначений транспортний засіб передали правоохоронцям.
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