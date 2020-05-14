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На Житомирщині чоловік задушив свого односельчанина та закопав під будинком

Бердичівською місцевою прокуратурою, у межах процесуального керівництва, забезпечено участь у розгляді клопотання щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою особі, підозрюваному в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України), скоєному у Бердичівському районі.

За результатом розгляду клопотання, 13.05.2020 ухвалою Бердичівського міськрайонного суду особі застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення грошової застави.

Як повідомили zamkova.info у прес-службі прокуратури Житомирської області, трагічна подія сталася 06.05.2020 увечері, близько 21.00 год, в одному із сіл Бердичівського району.

За даними слідства, троє односельчан перебували у помешканні одного з них, де спільно вживали алкогольні напої.

Під час розпивання спиртних напоїв між 41-річним господарем та 53-річним чоловіком (обоє перебували у стані алкогольного сп’яніння), на ґрунті особистих неприязних стосунків, виникла сварка, у ході якої господар накинувся на чоловіка із кулаками та завдав численних ударів, а коли потерпілий впав на підлогу, схопив руками за шию та почав душити.

Щоб приховати скоєний злочин, «гостинний» господар закопав тіло вбитого у дворі, за житловим будинком, а сам подався до родичів в іншу область. 

Правоохоронці розкрили злочин, коли за декілька днів до них звернулися родичі загиблого та повідомили про його зникнення.

Також розпочато кримінальне провадження стосовно третьої особи, якому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 396 КК України (заздалегідь не обіцяне приховування особливо тяжкого злочину).

Досудове розслідування проводить Бердичівський відділ поліції.

Бердичівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво. 
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