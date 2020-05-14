На Житомирщині чоловік задушив свого односельчанина та закопав під будинком

Бердичівською місцевою прокуратурою, у межах процесуального керівництва, забезпечено участь у розгляді клопотання щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою особі, підозрюваному в умисному вбивстві (ч.1 ст. 115 КК України), скоєному у Бердичівському районі.
За результатом розгляду клопотання, 13.05.2020 ухвалою Бердичівського міськрайонного суду особі застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення грошової застави.
Як повідомили zamkova.info
у прес-службі прокуратури
Житомирської області, трагічна подія сталася 06.05.2020 увечері, близько 21.00 год, в одному із сіл Бердичівського району.
За даними слідства, троє односельчан перебували у помешканні одного з них, де спільно вживали алкогольні напої.
Під час розпивання спиртних напоїв між 41-річним господарем та 53-річним чоловіком (обоє перебували у стані алкогольного сп’яніння), на ґрунті особистих неприязних стосунків, виникла сварка, у ході якої господар накинувся на чоловіка із кулаками та завдав численних ударів, а коли потерпілий впав на підлогу, схопив руками за шию та почав душити.
Щоб приховати скоєний злочин, «гостинний» господар закопав тіло вбитого у дворі, за житловим будинком, а сам подався до родичів в іншу область.
Правоохоронці розкрили злочин, коли за декілька днів до них звернулися родичі загиблого та повідомили про його зникнення.
Також розпочато кримінальне провадження стосовно третьої особи, якому повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 396 КК України (заздалегідь не обіцяне приховування особливо тяжкого злочину).
Досудове розслідування проводить Бердичівський відділ поліції.
Бердичівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.