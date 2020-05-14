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На Житомирщині спіймали наркодилерів, які щомісяця продавали «товару» на півмільйона гривень. ФОТО

Служба безпеки України викрила на Житомирщині злочинне угруповання, яке постачало наркотики ув'язненим. Одного із учасників групи правоохоронці затримали в Житомирі 13 травня.

"За попередньою версією слідства, до групи входили представники однієї із місцевих нацменшин. "Товар" для перепродажу зловмисники отримували від постачальника з центрального регіону країни. Наркотики збували гуртовими партіями та у роздріб до різних регіонів, у тому числі й до виправних установ", – повідомляє пресгрупа УСБ України в Житомирській області.



За оперативною інформацією, щомісяця ділки у середньому продавали наркотиків на півмільйона гривень. Гроші отримували на банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Одного із учасників групи правоохоронці затримали в Житомирі під час спроби збуту чергової партії метадону. Ще п’ятьох його спільників - за місцями проживання у різних населених пунктах області.



Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини на 100 тисяч гривень за цінами чорного ринку, обладнання для синтезу амфетаміну, хімічні речовини і прекурсори, готівку, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи із даними про наркотрафік, а також вогнепальну зброю.

"У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу та оголошення про підозри", – інформує спецслужба.









zhzh.com.ua
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