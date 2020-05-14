Житомирський ОЛЦ повідомляє про 533 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними Житомирського обласного лабораторного центру станом на 09:00 14.05.2020 (за минулу добу – 13 травня) зареєстровано нових лабораторно підтверджених випадків – 3.
Всього випадків (з наростаючим підсумком) – 533.
Одужало всього – 81.
Померло всього – 12.
За добу надійшло повідомлення про підозру – 31.
Всього підозр (з наростаючим підсумком) – 1390.
Всього проведено досліджень за добу – 201, з них позитивних–10, в т.ч. 3 нових.
Всього проведено досліджень (з наростаючим підсумком) – 3523, з них 634 позитивних, в т.ч. 533 – вперше виявлені. Референс-лабораторією ДУ «ЦГЗ МОЗ України» проведено 519 досліджень, в т.ч. 30 позитивних (25 вперше виявлені, 5 – обстежені повторно).
Комунальне некомерційне підприємство “Обласний центр громадського здоров’я” Житомирської обласної ради надає інформацію станом на 13 травня щодо заповненості ліжок у закладах охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19:
у закладах охорони здоров’я першої хвилі – всього ліжок 2954; ліжок, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 544, з яких 73 зайняті хворими на COVID-19 (2.5% від загальної кількості ліжок);
у закладах охорони здоров’я другої хвилі – всього ліжок 1511; ліжко, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 155, з яких 4 зайняті хворими на COVID-19 (0.3% від загальної кількості ліжок).
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