У Житомирській області рятувальники дістали корову, яка впала у річку

Жителі смт Романів звернулися до рятувальників, щоб вони допомогли витягнути корову з річки Лісова в урочищі Виспа.
На місце події виїхали фахівці 26-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
З’ясувалося, що рогата худоба пішла попити води і, послизнувшись на бетонних плитах, впала у річку. Троє місцевих мешканців намагалися витягнути корову за цеп, який був на шиї у тварини, але їх сил було недостатньо. Тому вони й звернулися до фахівців ДСНС.
Після декількох спроб, спільними зусиллями рятувальників та громадян, корову вдалося витягнути на беріг. Тварина була неушкоджена та змогла самостійно йти.
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