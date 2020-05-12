На Житомирщині заарештували чоловіка, підозрюваного в убивстві 80-річної матері

Коростишівською місцевою прокуратурою, у межах процесуального керівництва, забезпечено участь у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою особі, підозрюваній у скоєнні умисного вбивства, що сталося у Брусилові.
За результатом розгляду, ухвалою Брусилівського районного суду особі застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення грошової застави, повідомили zamkova.info
у прес-службі прокуратури
Житомирської області.
Трагічна подія сталася 28.04.2020 у смт Брусилів, вночі, близько 03.00 год.
За даними слідства, місцевий житель, 1973 року народження, не працює, будучи у стані алкогольного сп’яніння, умисно втопив свою 80-річну матір. Зокрема, перебуваючи у помешканні, підійшов до літньої жінки, що була на ліжку у безпорадному стані у зв’язку з віком і станом здоров’я, та, взявши її на руки, відніс до річки і кинув у воду. Тіло потерпілої було знайдено неподалік будинку у річці Здвиж.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).
Досудове розслідування проводить Брусилівське відділення поліції.
Процесуальне керівництво здійснює Коростишівська місцева прокуратура.
Додатково: санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.