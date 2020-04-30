На Житомирщині водій автобуса здійснив наїзд на 52-річну велосипедистку

Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 квітня близько 07:35 в Андрушівці, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації ГУНП в Житомирській області
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Попередньо, водій автобуса «ЛАЗ», 58-річний житель району, здійснюючи задній хід, допустив наїзд на велосипедистку, 52-річну жительку району.
У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була ушпиталена до Андрушівської районної лікарні.
Нині триває встановлення всіх причин та обставин ДТП.
Поліція закликає усіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил безпеки та окремо звертається до водіїв двоколісників:
Не виконуйте ризиковані маневри на дорозі та сигналізуйте про свої наміри змінити напрям руху знаками, зрозумілими іншим водіям. Не перетинайте автошляхи по пішохідних переходах. Дбайте про справність вашого транспортного засобу.
Вирушаючи у дорогу, одягайте захисні шоломи та зробіть себе помітними у транспортному потоці за допомогою спеціальних світлоповертаючих елементів або хоча б світлого одягу. Не забувайте про ці елементарні заходи, що можуть врятувати ваше життя та здоров’я!