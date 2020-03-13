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COVID-19 на Житомирщині: сьогодні 17 нових випадків захворювання

Станом на 10.30 год. сьогодні, 30 квітня, на Житомирщині лабораторно підтвердили 17 нових випадків захворювання на коронавірус у жителів області. Про це повідомили zamkova.info в управлінні інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської ОДА. Таким чином, в регіоні вже 374 зареєстрованих діагнозів COVID-19. Нових пацієнтів з коронавірусною інфекцією зареєстрували у Житомирі (3), Бердичеві (10), Коростені (3), Житомирському районі (1). Крім того, ще три пацієнти  з Житомира одужали від коронавірусу.
 
За добу нові випадки виявили у:
 
Бердичеві – 10 (жінка, 42 роки; жінка, 44 роки; жінка, 38 років; жінка, 42 роки; жінка, 52 роки; жінка, 44 роки; жінка, 61 рік; жінка, 59 років; жінка, 58 років; жінка, 79 років);
 
Коростені – 3 (жінка, 55 років; чоловік, 54 роки; чоловік, 34 роки).
 
Житомирі – 3 (жінка, 39 років; чоловік, 70 років; жінка, 75 років);
 
Житомирському районі – 1 (жінка, 49 років).
 
Найбільша кількість заражень спостерігається у Житомирі – 126 пацієнти, у Коростені – 69 та в Бердичеві – 73.
 
Наразі в області одужав уже 21 пацієнт від коронавірусу. 
 
Наразі на Житомирщині вже 374 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції:
 
  • 126 випадків у м. Житомирі;
  • 6випадків у Коростені;
  • 73 випадки у Бердичеві (1 –летальний 04.04.2020, 1 – летальний 09.04.2020, 1 – летальний 15.04.2020);
  • 27 випадків у Малині (1 – летальний 23.04.2020);
  • 1випадків у Житомирському районі (1 – летальний 27.04.2020, 1 – 29.04.2020);
  • випадків у Черняхівському районі (1 – летальний 19.04.2020, 1 – летальний 20.04.2020);
  • випадків у Новограді-Волинському;
  • випадків в Андрушівському районі;
  • випадків у Олевську;
  • випадків в Коростишівському районі;
  • випадків у Бердичівському районі;
  • випадків у Любарському районі;
  • випадки у м. Радомишль (1 – летальний 13.03.2020);
  • випадки у Коростишеві;
  • випадки у Хорошівському районі;
  • випадки в Овручі;
  • випадки в Пулинах;
  • випадки у Чуднівському районі;
  • випадок у Малинському районі;
  • випадок у Коростенському районі;
  • випадок в Олевському районі;
  • випадок у Лугинському районі;
  • випадок у Новоград-Волинському районі;
  • 1випадок у Ружинському районі;
  • випадок у Народицькому районі;
  • випадок у Радомишльському районі;
  • випадок у Попільнянському районі (1 – 29.04.2020).
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