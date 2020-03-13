COVID-19 на Житомирщині: сьогодні 17 нових випадків захворювання

Станом на 10.30 год. сьогодні, 30 квітня, на Житомирщині лабораторно підтвердили 17 нових випадків захворювання на коронавірус
у жителів області. Про це повідомили zamkova.info
в управлінні інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської ОДА
. Таким чином, в регіоні вже 374 зареєстрованих діагнозів COVID-19
. Нових пацієнтів з коронавірусною інфекцією зареєстрували у Житомирі (3), Бердичеві (10), Коростені (3), Житомирському районі (1). Крім того, ще три пацієнти з Житомира одужали від коронавірусу
.
За добу нові випадки виявили у: Бердичеві – 10
(жінка, 42 роки; жінка, 44 роки; жінка, 38 років; жінка, 42 роки; жінка, 52 роки; жінка, 44 роки; жінка, 61 рік; жінка, 59 років; жінка, 58 років; жінка, 79 років); Коростені – 3
(жінка, 55 років; чоловік, 54 роки; чоловік, 34 роки). Житомирі – 3
(жінка, 39 років; чоловік, 70 років; жінка, 75 років); Житомирському районі – 1
(жінка, 49 років).
Найбільша кількість заражень спостерігається у Житомирі – 126 пацієнти
, у Коростені – 69
та в Бердичеві – 73
. Наразі в області одужав уже 21 пацієнт від коронавірусу.
Наразі на Житомирщині вже 374 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції
:
- 126 випадків у м. Житомирі;
- 69 випадків у Коростені;
- 73 випадки у Бердичеві (1 –летальний 04.04.2020, 1 – летальний 09.04.2020, 1 – летальний 15.04.2020);
- 27 випадків у Малині (1 – летальний 23.04.2020);
- 13 випадків у Житомирському районі (1 – летальний 27.04.2020, 1 – 29.04.2020);
- 8 випадків у Черняхівському районі (1 – летальний 19.04.2020, 1 – летальний 20.04.2020);
- 7 випадків у Новограді-Волинському;
- 6 випадків в Андрушівському районі;
- 6 випадків у Олевську;
- 5 випадків в Коростишівському районі;
- 5 випадків у Бердичівському районі;
- 5 випадків у Любарському районі;
- 3 випадки у м. Радомишль (1 – летальний 13.03.2020);
- 3 випадки у Коростишеві;
- 3 випадки у Хорошівському районі;
- 2 випадки в Овручі;
- 2 випадки в Пулинах;
- 2 випадки у Чуднівському районі;
- 1 випадок у Малинському районі;
- 1 випадок у Коростенському районі;
- 1 випадок в Олевському районі;
- 1 випадок у Лугинському районі;
- 1 випадок у Новоград-Волинському районі;
- 1випадок у Ружинському районі;
- 1 випадок у Народицькому районі;
- 1 випадок у Радомишльському районі;
- 1 випадок у Попільнянському районі (1 – 29.04.2020).