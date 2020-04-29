У Житомирі жінка переказала шахраям 10 тисяч гривень

Ще одна житомирянка потрапила «на гачок» шахраїв. 31-річна жінка переказала невідомим майже 10 тисяч гривень.
8 квітня на її мобільний номер зателефонував незнайомець, який назвався працівником служби безпеки банку.
За його словами, з рахунку жінки було здійснено невдалу спробу зняття коштів. Відтак «працівник банку» запропонував житомирянці негайно зняти свої кошти та… переказати їх на кілька номерів мобільних операторів нібито для захисту.
Схвильована такою звісткою жінка повірила незнайомцю та виконала всі вказані дії. Лише згодом оговталася та зрозуміла, що переказала невідомо кому майже 10 тисяч гривень.
Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 190 (Шахрайство) КК України триває з’ясування всіх обставин події та встановлення осіб, причетних до правопорушення.
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