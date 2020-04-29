В Житомирській області чоловік втопив 79-річну матір, а потім заявив про її зникнення

Уранці 28 квітня до Брусилівського відділення поліції звернувся 46-річний житель райцентру, повідомивши про безвісне зникнення своєї матері. Про це повідомили zamkova.info
у відділі комунікації ГУНП
в Житомирській області. Обставини на місці події з’ясовували працівники слідчо-оперативної групи.
Так, було встановлено, що 79-річна жінка через тривалу хворобу була обмежена у пересуванні. Син, який проживав разом із нею, доглядав за жінкою. Він перебивався тимчасовими підробітками і зловживав спиртним. Правоохоронцям чоловік повідомив, що його мати неодноразово висловлювалась про самогубство і, мовляв, уночі через відкрите вікно могла вибратись назовні з будинку й доповзти до річки, що протікає неподалік.
– На пошуки літньої жінки були залучені розшуківці і слідчі ГУНП, особовий склад місцевого відділення та кінолог. У результаті обстеження прилеглої місцевості зі службовим собакою тіло пенсіонерки було виявлено у річці Здвиж і за допомогою ДСНС вилучено з води, - розповів начальник Брусилівського відділення поліції Микола Бондарчук.
Під час огляду на тілі жінки слідів насильства виявлено не було. Причину смерті нині з’ясовують фахівці судово-медичної експертизи.
У ході подальшого спілкування правоохоронців із сином загиблої і було викрито його причетність до тяжкого злочину. Чоловік зізнався, що мати з його допомогою дісталася річки, де він вкинув її у воду. Таким чином, мовляв, хотів позбавити стареньку страждань.
Підозрюваного поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
– Безвісне зникнення людей, особливо дітей і літніх осіб, перебуває на особливому контролі поліції. Кожне таке повідомлення розглядається як убивство. Саме першочергові невідкладні заходи поліції у випадку на Брусилівщині дозволили не тільки розшукати зниклу пенсіонерку, але й з’ясувати справжні обставини її загибелі та викрити цинічний злочин, - прокоментував начальник ГУНП Житомирщини Сергій Крупєй.
Досудове розслідування триває за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.