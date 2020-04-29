COVID-19 на Житомирщині: ще два жителі області померли від коронавірусу

Сьогодні, 29 квітня, на Житомирщині зафіксовані ще два летальних випадки від коронавірусної інфекції. Від цього захворювання помер житель Житомирського району та житель Попільнянського району. Обидва чоловіки були на лікуванні у Житомирській центральній районній лікарні. Загалом в області від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 10 жителів.
Про це повідомила заступниця голови ОДА
Наталія Остапченко під час щоденного онлайн-брифінгу щодо ситуації з коронавірусної інфекцією на території області.
«Всього на Житомирщині станом на 29 квітня 2020 року зареєстровано 357 осіб з коронавірусом. За останню добу (28 квітня – ред.) виявили тільки три нові випадки цього захворювання. На жаль, сьогодні в області зафіксовані ще два летальні випадки від коронавірусної інфекції. Це 18-річний та 85-річний чоловіки», – зазначила Наталія Остапченко.
На жаль, внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, 29 квітня помер 85-річний житель с. Піски Житомирського району, діагноз якого був встановлений 20 квітня. Цього ж дня помер від ускладнень, які виникли через інфікування коронавірусом, 18-річний житель Попільнянського району. У першому випадку смерть настала від пневмонії, у другому – від кровотечі на фоні тромбозу.
Керівництво області висловлює щирі співчуття рідним та близьким.
Наразі на Житомирщині зареєстровано 10 летальних випадків від COVID-19:
Перший випадок стався ще 13 березня 2020 року. Від ускладнень коронавірусної інфекції померла 71-річна жінка з Радомишля.
Два летальні випадки зафіксовані у Бердичеві. 04 квітня 2020 року помер бердичівлянин 1972 року народження, 15 квітня 2020 року померла 76-річна жителька міста.
У Бердичівському районі 9 квітня від коронавірусу померла 81-річна жінка.
Два летальні випадки серед жителів Черняхівського району. 19 квітня 2020 року померла жінка 1937 року народження, а 20 квітня 2020 року – 83-річний чоловік.
23 квітня помер житель Малина, який був 1964 року народження.
27 квітня перший летальний випадок зафіксували у Житомирському районі. Помер 62-річний чоловік.
29 квітня помер житель с. Піски Житомирського району, якому було 85 років.
29 квітня помер 18-річний житель Попільнянського району.