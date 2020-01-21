На Житомирщині двоє молодиків пограбували підлітка

Повідомлення про пограбування надійшло до Новоград-Волинського відділу поліції близько 18-ї години, повідомили zamkova.info
у відділі комунікації ГУНП
в Житомирській області. За словами 15-річного жителя району, на вулиці до нього підскочили двоє незнайомців, один з яких вдарив в обличчя, а другий видер з рук телефон та музичну колонку.
Грабіжники втекли, однак хлопець та очевидці запам’ятали їх прикмети та повідомили поліцейським, прибулим на місце події. Сума збитків склала майже 5 тисяч гривень.
У ході першочергових заходів оперативники карного розшуку встановили осіб, які можуть бути причетними до грабежу. У результаті 29-річного та 17-річного молодиків розшукали та доставили до відділу поліції. Їх затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) КК України. За відкрите викрадення чужого майна, поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або за попередньою змовою групою осіб передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.