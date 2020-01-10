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На Житомирщині вилучили з обігу понад 300 кг наркотиків

- Запобігання та припинення злочинів, пов’язаних із незаконних обігом наркотиків, – один із пріоритетних напрямків діяльності поліції, як на загальнодержавному рівні, так і на теренах Житомирщини, - прокоментував начальник ГУНП Житомирщини Сергій Крупєй.

Поліцейські області викрили понад чотирьохсот осіб у зберіганні наркотиків та ще майже півтори сотні – в  їх продажі, ще близько 70 громадян – вирощували нарковмісні рослини. Крім того, припинено діяльність близько десятка наркопритонів, ліквідовано кілька нарколабораторій та інше.

Наразі понад 420 жителям області вже повідомлено про підозру у відповідних кримінальних провадженнях, а це кожні три із чотирьох розслідуваних злочинах, у томі числі близько семидесяти - наркозбутчикам.

Із незаконного обігу вилучено понад 300 кг наркотичних засобів, що у рази більше ніж у 2018.

Крім того, упродовж року вилучено та накладено арешт на майно і кошти підозрюваних на загальну суму майже півмільйона гривень.


zt.npu.gov.ua
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