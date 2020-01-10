На Житомирщині поліцейські врятували пенсіонерку від загибелі у зимовому полі

Уранці 9 січня до Попільнянського відділення поліції звернулась староста однієї із сільрад, повідомивши про зникнення 70-річної жительки с. Великої Чернявки. Про це повідомили zamkova.info
у відділі комунікації ГУНП
в Житомирській області.
– Зі слів людей нам вдалося з’ясувати, що жінка ще напередодні рано-вранці вирушила на залізничну станцію за 5 км від села і мала намір їхати до Фастова перевідати родичів. Однак до місця слідування не дісталась, натомість зателефонувала рідним і повідомила, що дорогою впала та пошкодила ногу. Одразу потому телефонний зв'язок із нею обірвався, - розповів т.в.о. начальник Попільнянського ВП ГУНП Віталій Макогон.
Селяни спочатку самотужки шукали жінку, а після повідомлення до відділку поліції до них приєднались і правоохоронці.
– Ми ретельно обстежили увесь звичний для місцевих людей маршрут від села до залізничної станції. Оглядали зарості та канави, що траплялись на шляху, голосно гукали жінку. Ближче до обіду 9 січня з колегою відійшли від прямого шляху і пройшлися манівцями. Раптом на полі неподалік лісу побачили щось, що нагадувало силует людини на землі. Кинулись туди і дійсно застали нашу розшукувану лежачою на мокрій поверхні у безпорадному стані, - розповів оперуповноважений підрозділу кримінальної поліції Попільнянського ВП ГУНП Сергій Ворчак.
Знесилена і замерзла жінка була при свідомості, однак говорити вже не могла. Поліцейські негайно викликали на місце карету «швидкої». А поки медики діставались до села, правоохоронці пледом і гарячим чаєм відігрівали бабусю.
Уже згодом, коли лікарі оглянули і привели до тями одразу ж ушпиталену жінку, з’ясувалося, що дорогою до залізничної станції вона спіткнулась, упала і пошкодила ногу. Відтак вирішила повернутися додому. Мобільний телефон дорогою впав і вимкнувся. Бідолашна спромоглась пройти близько 2,5 км, коли зрозуміла, що збилась зі шляху і заблукала. Ще якийсь час бабуся проповзла по полю, бо йти далі не було снаги, і врешті знесилена залишилась лежати на холодній землі. До крайніх хат її села залишалось щось до 800 метрів.
Медики, які нині опікуються здоров’ям пенсіонерки, кажуть, що додаткові кілька годин на холодній мряці могли стати для пенсіонерки фатальними.
10 січня правоохоронці перевідали врятовану жінку у лікарні та побажали їй швидкого одужання.