Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 17:08 – В Житомирській області завдяки 13-річному сміливцю родина зустріла Новий рік у повному складі 
  • 16:42 – На Житомирщині знищили два артилерійські снаряди часів минулих війн 
  • 16:00 – Маршрутки старі – ціна нова: відзавтра житомиряни будуть більше платити за проїзд 
  • 15:32 – На Житомирщині горіло 90 тонн соломи 
  • 13:43 – Поліцейські Житомира викрили нічних грабіжників 

В Житомирській області завдяки 13-річному сміливцю родина зустріла Новий рік у повному складі

Напередодні новорічних свят усі складають плани на прийдешній рік та вірять у дива. Купуючи мандарини з шампанським та шинкуючи олів’є, люди поринають у святкову атмосферу. Так було і в родині Іващенків, але одна надзвичайна подія ледь не затьмарила все.

13-річний Віктор Іващенко проживає у с. Дружбівка, що на Коростенщині. Наразі у нього канікули – уроки робити не треба, вставати рано до школи теж. Можна лише бавитись, ну й інколи допомагати мамі. От якраз в обід 30 грудня вона і сказала Віті піти у магазин, що недалеко від дому. Для хлопця це був ще й зайвий привід розвіятись та покататись на велосипеді. Проте доля вирішила інакше.

– Їду собі, як ні в чому не бувало, озираюсь на хати та місця, що бачу щодня по кілька разів, – згадує Віктор Іващенко. – Аж тут, очам не повірив… Зі старенької хатинки, в якій проживає моя 88-річна прабабуся, такий дим валить, що й двору не видно. Я кинув того велика під паркан та чимдуж побіг у дім, без усіляких думок та припущень.

Хлопець знав, що двері в оселю бабця не зачиняє. Він практично влетів у середину та почав кликати бабу Марію. У будинку був її 40-річний онук, якого юнак зустрів на порозі. Чоловік зорієнтуватись під час пожежі чомусь не зміг. Телефону в нього, щоб набрати «101» також не було. А от диму в помешканні було вже стільки, що хоч сокиру вішай. Вітя таке бачив лише по телевізору, але не розгубився і не дав задню. Юнак періодично затримував дихання та прикривав ніс і рот рукавом. У кутку кімнати він розгледів бабусю, її очі були наповнені слізьми. А неподалік пічки побачив вже не дим, а справжнє полум’я. Взяв відро з водою – линув, але все це було дарма. Підліток швидко вивів стареньку із задимленого помешкання на свіже повітря. 40-річний чоловік вийшов з оселі сам.

Вітя залишив їх на подвір’ї у безпечному місці, а сам побіг по допомогу. В цей час сусіди забрали до себе в дім бідолашну бабцю. Будинок був дерев’яний і вогонь досить швидко поширювався. На момент прибуття рятувальників полум’я вже охопило половину даху та всю оселю зсередини. На допомогу залучили додаткове відділення вогнеборців. Оскільки поруч не було вододжерела, пожежникам довелося їздити на дозаправлення на річку, що аж за 7 км від місця події.

Від будинку залишилися суцільні руїни. На його відновлення необхідні непідйомні для старенької кошти. Тепер бабуся Марія живе зі своїм рятівником під одним дахом. Але найголовніше, що всі живі та здорові. Усі дружно зустріли Новий рік та щиро вірять, що в 2020-му у них все буде добре.

Звичайно, жінка з болем згадує цей випадок. Залишитися без своєї рідної оселі взимку та ще й у такому поважному віці… Однак треба пам’ятати: хай там як, а життя – безцінне. І варто любити його за те, що дарує нам таких юних рятівників, як Віктор.

– Мені й так дуже важко пересуватися, а тоді, на фоні стресу, ноги ніби зовсім відняло, – переконує Марія Грибовська. – Ще б напевно кілька хвилин і настав би мій кінець. Якби не Вітя, то я б уже й не розповіла про це. Безмежно вдячна йому за такий вчинок. А те, що доживати віку доведеться не у рідному домі, то це вже значить так судилося.

За словами заступника начальника Коростенського міськрайонного відділу Управління ДСНС у Житомирській області Сергія Каленюка, підліток опинився у потрібний момент у потрібному місці. Враховуючи те, що бабуся вже достатньо поважного віку, в умовах подібної надзвичайної події міг би статися летальний випадок.

Вже у перші дні 2020 року юного героя рятувальники нагородили грамотою від імені начальника Управління ДСНС у Житомирській області, а також вручили пам’ятний подарунок. Крім того, кандидатуру Віктора будуть подавати на участь у Всеукраїнській акції «Герой-рятувальник року».

Героєм юнак себе не вважає, каже, що просто допоміг старенькій людині в біді. Зараз восьмикласник вже задумується над майбутнім фахом –  мріє стати співробітником патрульної поліції. Найбільше полюбляє уроки фізкультури та грати з однолітками у футбол. Можливо, після свого вчинку він ще подумає над професією рятувальника, адже, як бачимо, у нього це непогано виходить. А оскільки він ще й зі спортом на «ти», то серед представників мужньої професії точно не загубиться.


dks.com.ua

рейтинг: 
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Допоможіть знайти 16-річного хлопця! (ФОТО)
» Допоможіть знайти 13-річного хлопця!
» На Житомирщині розшукали 9-річного втікача з дому, якого мати відіслала за горілкою
» Ветеран нашого двору
» План благодійних новорічних свят у місті Житомирі
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Коломойскому опять «простили» миллионные долги
Зеленський, Новинський і Пінчук збираються відвідати цьогорічний форум у Давосі
Среди главных версий крушения лайнера МАУ рассматривают теракт и поражение ракетой — СНБО
Турецький потік діє. ГТС України втрачає південь
Купівля старих авто в Україні зросла вчетверо
Зеленський, Новинський і Пінчук збираються відвідати цьогорічний форум у Давосі
Протистояння Ірану і США: останні новини конфлікту
Катастрофа українського лайнера в Ірані. Усі деталі на цей момент
В Хорватии открылся музей похмелья. ВИДЕО
У Грузії хочуть створити аналог нормандського формату для повернення Абхазії і Південної Осетії
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Новий прект OPV від КБ "Асаба дизайн центр"
Україна купує турецькі ударні БПЛА
Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки
Hyperloop Маска виявився дешевшим за Укрзалізницю та лоукости
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+